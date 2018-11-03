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مرأة

احصلي على حواجب كثيفة في دقيقتين بدون مكياج

السبت 03/نوفمبر/2018 - 10:08 م
دقيقتان و تحصلين
دقيقتان و تحصلين على حواجب كثيفة بدون مكياج
آية التيجي
تكثيف الحواجب الخفيفة مطلب تسعي إليه كل امرأة، وذلك ليبدو حاجبيها بمظهر طبيعي وممتلئ بعيدا عن استخدام ادوات المكياج، او عمل الميكرو بليدج لتكثيف الحواجب وإعطائها شكلا طبيعيا، فيمكن لبعض الوصفات الطبيعية، والتي يمكنها أن تغنيك تماما عن كل ما سبق.

ويعد زيت جوز الهند من الزيوت الطبيعية والتي لها العديد من الفوائد، وبالأخص في إنبات الشعر بشكل فعال، وصحي للغاية، ويمكنه ان يكون فعالا للغاية في إنبات شعر الحواجب، وفيما يلي سوف ننقل لكم وصفة طبيعة تساهم في إنبات شعر الحاجب باستخدام زيت جوز الهند، وبحسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" الهندي.

المكونات:
ملعقة من زيت الجوز الهند.

طريقة التحضير:
قومي بتدفئه بعض من زيت جوز الهند على النار ليصل لدرجة حرارة تستطيعين ان تضعينها على الجلد.

طريقة إستعمال الزيت:
وقومي بوضع القليل من زيت جوز الهند على أطراف يديك، وقومي بتدليك الحواجب لمدة دقيقتين، ومن ثم قومي بشطفها بالماء الفاتر، وسوف تلاحظين الفرق بعد شهر بأن شعر الحواجب أصبح أكثر غزارة.
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