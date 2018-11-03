د. جوزيف رامز يكتب: هل أثارت نجاحات وانتصارات الدبلوماسية المصرية حفيظة الحاقدين والإرهابيين؟





سوف لا اتطرق لحادث المنيا الارهابى الذى تتعامل معه السلطات الامنية والقيادات السياسية والدينية وحتى جموع الشعب المصرى كافة بكل حزم وتحضر وشفافية لتفسد نوايا المخربين والمتآمرين على مصر..ولكنى سأخصص هذا المقال لتحليل نجاحات الدبلوماسية المصرية خلال شهر اكتوبر..وما نتج عنها من تعزيز قدرات مصر الخارجية وتواكب نجاحاتها على مدار الشهر الماضى..وتوالى هذه النجاحات بحدث هام وفعال وهو بدء انعقاد فعاليات منتدى شرم الشيخ تحت رعاية السيد/ الرئيس..



وعاد الرئيس عبد الفتاح السيسى من المانيا عقب زيارة ناجحة على المستويات: الثنايية والاقليمية والدولية وليختتم بها شهرا حافلا بالانشطة والزيارات واللقاءات الهامة بحيث يعد توصيفا حقيقيا لشهر الانتصارات على كافة الاصعدة والمجالات....وليمثل تحركا مصريا رصينا وتنوعا فى المصالح والتوجهات مع دول العالم باسره :شرقا وغربا ..وشمالا وجنوبا... وفيما يلى عرض تحليلى لاهم النجاحات المصرية على مدار الشهر الماضى:



1-مصر تقدم نموذج لإفريقيا من خلال الإصلاحات الاقتصادية:



مع توقيت افتتاح الاجتماعات التحضيرية الوزارية لقمة تيكاد فى 6 اكتوبر,قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن مصر تعى جيدا التحديات الاقتصادية التى تواجه القارة الإفريقية، وبالتالى فأنها تقدم نموذجا من خلال تطبيق إصلاحات اقتصادية صارمة ومؤلمة.





وأضاف شكرى خلال كلمته، ، فى افتتاح الاجتماعات التحضيرية الوزارية لقمة تيكاد، المنعقدة فى طوكيو، أن هذه الإصلاحات تنطوى على إصلاح الإطار التنظيمى للاستثمار وإعادة هيكلة السياسات المالية والنقدية وتحرير العملية، بالإضافة إلى مراجعة نظام الدعم الحكومى.فضلا عن التحولات الإقتصادية،





وأشار وزير الخارجية إلى تنفيذ الحكومة المصرية مشروعات بنية تحتية ضخمة تخدم الشعب المصرى والتكامل الاقتصادى فى أفريقيا ككل، والأهم من ذلك، أضاف شكرى، هو مشروع توسيع قناة السويس الذى يعمل كمركز لوجيستى أفريقى. وأشار وزير الخارجية فى كلمته إلى أن مصر تعمل نحو تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية الإفريقية الرائدة مثل الخط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وممر القاهرة كيب تاون، انطلاقا من قناعتها بأهمية تعزيز الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية القارية لتحقيق أهداف التنمية الأفريقية.وقد استقبل وزير خارجية اليابان سامح شكرى و اكد أهمية الحوار بين البلدين. ...كما وجه دعوة للرئيس السيسى للمشاركة فى تيكاد 7 ..بين اليابان وافريقيا.,





وإلى تكملة للجزء الثانى من المقال





لا شك فى أن نجاحات وانتصارات الدبلوماسية المصرية الفائقة خاصة فى شهر اكتوبر قد اثارت حفيظة الحاقدين والارهابيين.. والتى تمثلت فى حادث المنيا الاخير وقد يكون هدفها احداث مردود سلبى ونحن بصدد استضافة منتدى شباب العالم بشرم الشيخ 3-6 نوفمبر بمشاركة محلية ودولية واضحة وحقيقية.