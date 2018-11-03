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أخبار البلد

الأعلى للإعلام يبحث تطبيق لائحة الجزاءات على المواقع الإلكترونية

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:56 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
يبحث المستشار أحمد عبد العزيز المستشار القانوني للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، دراسة لائحة الجزاءات التي أعدتها لجنة الشكاوى لتوفيقها طبقا للقانون الجديد رقم 180 لسنة 2018؛ لإضافة المواقع الإلكترونية والصفحات الخاصة بـ"فيس بوك" ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مصدر مسؤول لـ "صدى البلد" إنه عقب الانتهاء من إعداد دراسة لائحة الجزاءات سيتم إرسالها إلى مجلس الدولة لاعتمادها.

وأضاف المصدر أن المجلس يدرس أيضا إصدار قرار بمنح 4 شركات إنتاج تليفزيوني وإذاعي مهلة 3 أشهر انتهت مدة ترخيصها، لتوفيق أوضاعها طبقا للقانون الجديد والتقدم بطلب تراخيص جديدة.
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