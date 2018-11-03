ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

وزير الخارجية يستقبل أبو مازن للمشاركة في افتتاح منتدى شباب العالم

السبت 03/نوفمبر/2018 - 06:09 م
صدى البلد
هاني حسين
استقبل سامح شكري وزير الخارجية، الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، ويشارك «أبو مازن» في فعاليات افتتاح منتدى شباب العالم في نسخته الثانية.

ويعد منتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليبعث رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع، فيشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

ويعد المنتدى فرصة للتواصل مع كبار صانعي القرار والمُفكّرين حول العالم، كما أنه فرصة لتتعرّف على مجموعة متنوّعة من الشباب الواعد من مختلَف الجنسيات حول العالم، شباب لديه الحلم والإرادة والتصميم على إحداث تغيير حقيقي في عالم اليوم وعالم الغد.

وجاءت فكرة المنتدى في 25 أبريل 2017 عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. أول تعليق من كندة علوش بعد ولادتها.. وتعتذر للأصدقاء لهذا السبب

صبا مبارك توجه رسالة لكندة علوش بعد قدوم مولودتها الجديدة

ذعر في روسيا بعد تسريب بيانات آلاف الأشخاص من أثرياء موسكو

بالأسماء .. 4 زيجات فاشلة في حياة الراحلة مريم فخر الدين

شاهد.. أمطار غزيرة تضرب السعودية وسط فرحة المواطنين

الأهلي يتلقى صدمة قوية قبل إياب نهائي أبطال أفريقيا أمام الترجى فى رادس

جماهير ولاعبو ليستر سيتي يردون الجميل لـ مالك النادي الراحل بطريقة خاصة.. صور

إلغاء هدف عالمي لـ تريزيجيه فى مباراة قاسم باشا بالدوري التركي.. فيديو

سلاف فواخرجي تحضر عرض مسرحية درب الخبز.. صور

السعودية تزف نبأ سارا للوافدين وتحذر الكفيل من عقوبات تصل للسجن 15 سنة

شيخ الأزهر يصل شرم الشيخ للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم

نيزك يخترق طبقات الغلاف الجوي في سماء الولايات المتحدة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. حنان مطاوع تفتتح فيلمها الجديد قابل للكسر

آيتن عامر تنشر نظامها الغذائي الجديد للتخسيس

بعد 32 سنة..توم كروز يعيد تقديم نفس المشهد في فيلمه Top Gun 2 ..صور

سلاف فواخرجي تحضر عرض مسرحية درب الخبز.. صور

مهرجان الشارقة للجواد العربي يكرم نائب وزير الزراعة المصري.. صور

فيديو

الرئيس السيسي يستقبل ضيوف منتدى شباب العالم.. فيديو
بدء فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية.. فيديو
ضبط 22 قضية اتجار وحيازة مواد مخدرة بمُحيط المدارس والجامعات..فيديو
وزير الخارجية يستقبل أبو مازن للمشاركة في افتتاح منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم..شكرى يستقبل حاكم الشارقة للمشاركة في الافتتاح.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟