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تعليم

مخاطر الإدمان والتعاطي في ندوة بجامعة السادات

السبت 03/نوفمبر/2018 - 06:39 م
صدى البلد
مروة فاضل
شارك اليوم الدكتور حمدي عمارة نائب رئيس جامعة السادات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أولى الأنشطة التوعوية للتعريف بأخطار الوقوع في أمراض الإدمان والتعاطي بكلية الحقوق، والذي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لمجلس الوزراء.

قام كل من الدكتور محمد شحاتة مسئول صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمنوفية والدكتور محمد مصطفي من هيئة الطب الشرعي بالقاهرة ومستشار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بإلقاء محاضرة حول أضرار الإدمان ومدي تأثيره على الفرد والمجتمع وكيفية العلاج منه.
مخاطر الإدمان والتعاطي في ندوة بجامعة السادات
مخاطر الإدمان والتعاطي في ندوة بجامعة السادات
مخاطر الإدمان والتعاطي في ندوة بجامعة السادات
مخاطر الإدمان والتعاطي في ندوة بجامعة السادات
مخاطر الإدمان والتعاطي في ندوة بجامعة السادات
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