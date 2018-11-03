مخاطر الإدمان والتعاطي في ندوة بجامعة السادات

شارك اليوم الدكتور حمدي عمارة نائب رئيس جامعة السادات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أولى الأنشطة التوعوية للتعريف بأخطار الوقوع في أمراض الإدمان والتعاطي بكلية الحقوق، والذي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لمجلس الوزراء.



