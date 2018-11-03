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رياضة

طارق حامد يواصل تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب

السبت 03/نوفمبر/2018 - 06:39 م
صدى البلد
ملك موسى
واصل طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب، تحت إشراف أيمن عبد العزيز، في إطار البرنامج التأهيلي له بسبب الإصابة بشد عضلي.

وتغيب لاعب وسط الزمالك، عن مباراة الفريق الخميس الماضى أمام وادى دجلة، لتعرضه للإصابة خلال المعسكر.

ويستعد الفارس الأبيض لمواجهة فريق حرس الحدود الاثنين المقبل، ضمن مواجهات الجولة الـ 13 للدورى العام.
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