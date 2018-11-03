ضبط عامل نظافة متهم بسرقة كابل كهربائي من مدرسة بالعبور

ألقت مباحث قسم شرطة العبور القبض على أحد الأشخاص بحوزته كابل كهربائى سرقه من داخل المدرسة محل عمله، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.



تلقى اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من العميد أسامة منصور مأمور قسم شرطة العبور بأنه أثناء قيام قوة أمنية تابعة لقسم شرطة العبور بالمرور بناحية طريق خط 10 -جمعية أحمد عرابى- بدائرة القسم شاهدوا أحد الأشخاص بحوزته جوال.



وحال استيقافه حاول الفرار وتم ضبطه وتبين أنه يدعى "محمود م. م"عامل نظافة بإحدى المدارس بدائرة القسم، مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة وبفحص الجوال تبين أن بداخله كابل كهربائى نحاسى.



وبسؤاله عنه اعترف بسرقته من داخل المدرسة محل عمله بقصد بيعه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

