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برلمان

مستقبل وطن ينظم منافذ لبيع الخضروات بسعر الجملة بالبحيرة.. صور

السبت 03/نوفمبر/2018 - 08:17 م
مستقبل وطن ينظم منافذ
مستقبل وطن ينظم منافذ لبيع الخضروات بسعر الجملة بالبحيرة
ماجدة بدوي وعبد الرحمن سرحان
نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، منفذ بيع ثابتا للخضروات والفاكهة بمركز رشيد بمحافظة البحيرة بقيادة سامح شاور امين حزب مستقبل وطن بمركز رشيد، وتحت رعاية النائب محمد زين الدين امين الحزب بالمحافظة.

وأكد "شاور" أن المنفذ شهد أسعار الجملة حيث وصل سعر البطاطس لـ 5 جنيهات للكيلو والبرتقال والجوافة بسعر 4 جنيهات.

وشهدت باقي الاصناف اسعارا مناسبة للمواطنين وذلك من ضمن فعاليات الحزب للوقوف بجانب المواطن وتوفير أسعار مناسبة له.
مستقبل وطن ينظم منافذ لبيع الخضروات بسعر الجملة بالبحيرة.. صور
مستقبل وطن ينظم منافذ لبيع الخضروات بسعر الجملة بالبحيرة.. صور
مستقبل وطن ينظم منافذ لبيع الخضروات بسعر الجملة بالبحيرة.. صور
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