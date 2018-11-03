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رياضة

أرسنال يسجل هدف التعادل أمام ليفربول بمشاركة محمد صلاح .. فيديو

السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:20 م
صدى البلد
أحمد هاني
نجح فريق أرسنال من تسجيل هدف التعادل في مرمى منافسه فريق ليفربول الانجليزي في المباراة التي تقام بالوقت الحالي في استاد الإمارات في إطار الجولة الحادية عشرة من عمر منافسات الدوري الإنجليزي.

سجل هدف ليفربول الإنجليزي جيمس ميلنر بالدقيقة 61 من عمر المباراة، قبل أن يعدل الكسندر لاكازيتي في الدقيقة 82.

وتشهد المباراة تواجد المحترف الدولي المصري محمد صلاح الذي يقود هجوم ليفربول أمام أرسنال.
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