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رياضة

محمد صلاح يقود ليفربول لتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتا بالتعادل مع أرسنال .. فيديو

السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:31 م
صدى البلد
نور عادل
اقتنص فريق أرسنال نقطة ثمينة من فريق ليفربول بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت اليوم، السبت، على أرضية استاد الإمارات بالجولة الحادية عشرة من عمر منافسات الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة مشاركة المحترف الدولي المصري محمد صلاح أساسيا مع ليفربول، ولكنه استبدل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع بالمباراة.

وافتتح فريق ليفربول التسجيل عن طريق الإنجليزي جيمس ميلنر بالدقيقة 61، ولكن عادل فريق أرسنال عن طريق إلكسندر لاكازيتي بالدقيقة 82.

وبهذا التعادل يتصدر فريق ليفربول الدوري الإنجليزي مؤقتًا برصيد 27 نقطة منتظرًا مباراة مانشستر سيتي المقبلة.
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