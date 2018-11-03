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فن

نهال نبيل تحتفل بتخطي كليب تفاصيل حياتي حاجز 2 مليون مشاهدة

السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:53 م
صدى البلد
سعيد فراج
احتفلت الفنانة نهال نبيل عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، بتخطي أغنيتها "تفاصيل حياتي" لحاجز الـ2 مليون مشاهدة بعد 5 أشهر من طرح الأغنية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

يذكر أن أغنية "تفاصيل حياتي" تم تصويرها وطرحها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات: هشام صادق، الحان وتوزيع: محمد عاطف الحلو، إخراج: نهال نبيل.

كانت أخر أعمال نهال نبيل الفنية كان طرحها أغنية "كان واحشني" قبل أيام، والتي حققت آلاف المشاهدات بعد أيام من طرحها، إذ تخطت عدد المشاهدات 185 ألفا على يوتيوب.
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