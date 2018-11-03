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رياضة

سواريز يواصل التألق ويسجل الهدف الاول لـ برشلونة فى شباك رايو .. فيديو

السبت 03/نوفمبر/2018 - 10:14 م
لويس سواريز
لويس سواريز
حسن العمدة
أحرز لويس سواريز الهدف الاول لفريقه برشلونة فى شباك رايو فاليكانو ، من عمر الشوط الاول ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب تيريزا ريفيرو فى الجولة الحادية عشرة ضمن منافسات الدوري الاسباني.

وجاء هدف برشلونة فى الدقيقة 11 عن طريق سواريز من تسديدة قوية داخل منطقه الجزاء عقب تلقيه عرضية رائعه من زميله لتسكن الشباك .

ويتصدر برشلونة ترتيب جدول المسابقه برصيد 21 نقطة ، بينما جاء رايو فاليكانو فى المركز التاسع عشر برصيد 6 نقاط.
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