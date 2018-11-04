المخرج أحمد رشوان يواصل تصوير قابل للكسر مع حنان مطاوع

يواصل المخرج أحمد رشوان لليوم الثانى على التوالى تصوير فيلمه الجديد " قابل للكسر" الذى بدأ تصويره أمس السبت، بحضور أبطاله وطاقم العمل بالكامل.



يشارك فى بطولة الفيلم حنان مطاوع ، رانيا شاهين ، فاطمة عادل ، عمرو جمال ، خالد خطاب ، عاصم نجاتي ، محمد رضوان ، ناجي شحاتة، مدير التصوير محمود لطفي ، مهندس الديكور خالد الورداني ، ستايلست غادة يوسف ومهندس الصوت عمرو عصام.



ينتمى الفيلم لنوعية أفلام السينما المستقلة والتى اعتاد المخرج أحمد رشوان على تقديمها للسينما، واخر اعماله فيلم مولود فى 25 يناير وقدمه من إنتاجه الخاص.