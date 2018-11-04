وفاة فنان الراى ميمون الوجدى بعد صراع مع السرطان

توفي فنان الراي الشاب ميمون الوجدي، عن عمر تجاوز الستين بعد صراع مع مرض السرطان.



كانت مؤسسة ” لالة سلمى” للوقاية وعلاج السرطان، تكفلت بعلاج فنان الراي، مباشرة بعد تدهور وضعه الصحي، وإصابته بمرض السرطان بالجهاز الهضمي.



يذكر ان الشاب ميمون الوجدي من الفنانين الأوائل الذين بصموا على انطلاقة فن الراي بالمغرب، ومن اشهر اغانيه ” تشطن خاطري”، التي فتحت باب الشهرة له .

