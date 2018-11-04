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المرور: إغلاق طريق مصر إسكندرية الصحراوي من الكيلو 40 وحتى الكيلو 80

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 09:01 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
أفاد الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بأن هناك تأثيراً للشبورة المائية، اليوم، على حركة المرور على بعض الطرق السريعة، لافتا إلى أنه تم إغلاق طريق مصر اسكندرية الصحراوي من الكيلو 40 وحتى الكيلو 80 بسبب الشبورة الكثيفة.

وناشد "الشربيني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، صباح اليوم الأحد، سائقي السيارات التعاون مع رجال المرور المتواجدين حفاظًا على الأرواح.

وأشار مشرف غرفة عمليات الادارة العامة للمرور، إلى إمكانية استخدام طريقة القاهرة اسكندرية الزراعي لكن بحذر حيث تبلغ مستوى الرؤية عليه 200 متر فقط. بسبب الشبورة المائية الكثيفة.

وأضاف "الشربيني" أن هناك تحسنًا في حالة الشبورة المائية في مناطق محور 26 يوليو، والطريق الدائري في منطقة القوس الغربي والوراق، محذرًا سائقي المركبات بتقليل السرعة للتناسب مع مستوى الرؤية، واستخدام الأنوار الأمامية والخلفية، وتركب مسافة مناسبة بين السيارات.
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