المرور: إغلاق طريق مصر إسكندرية الصحراوي من الكيلو 40 وحتى الكيلو 80

أفاد الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بأن هناك تأثيراً للشبورة المائية، اليوم، على حركة المرور على بعض الطرق السريعة، لافتا إلى أنه تم إغلاق طريق مصر اسكندرية الصحراوي من الكيلو 40 وحتى الكيلو 80 بسبب الشبورة الكثيفة.





وناشد "الشربيني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، صباح اليوم الأحد، سائقي السيارات التعاون مع رجال المرور المتواجدين حفاظًا على الأرواح.





وأشار مشرف غرفة عمليات الادارة العامة للمرور، إلى إمكانية استخدام طريقة القاهرة اسكندرية الزراعي لكن بحذر حيث تبلغ مستوى الرؤية عليه 200 متر فقط. بسبب الشبورة المائية الكثيفة.



