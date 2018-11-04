الجيش اليمني يسيطر بالكامل على المدخل الجنوبي لمدينة الحديدة

تمكنت القوات اليمنية المشتركة، اليوم الأحد ، بإسناد من التحالف العربي، من السيطرة بالكامل على المدخل الجنوبي لمحافظة الحديدة الواقعة بالساحل الغربي اليمني .

وقالت مصادر ميدانية لقناة ( سكاي نيوز عربية ) " إن قيادات ميليشيات الحوثي ضاعفت من عمليات الحشد والدفع بتعزيزات للمتمردين المحاصرين في جبهة الحديدة ". مضيفة أن تعزيزات الحوثيين وصلت عبر طريق صنعاء-المحويت-الحديدة، وأخرى عبر طريق صنعاء-مناخة-الحديدة، في ظل استمرار المعارك مع القوات الشرعية على الأرض والقصف الجوي لطائرات التحالف العربي.

وأشارت المصادر إلى سقوط أكثر من 20 مسلحا من ميليشيات الحوثي بين قتيل وجريح، في غارات استهدفت موقعا عسكريا في مديرية القناوص شمالي محافظة الحديدة.

