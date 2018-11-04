الحصول على قسط كاف من النوم يساعد على التعافي من الارتجاج

ذكرت دراسة جديدة أن النوم الجيد يساعد في تسريع انتعاش وتعافي الرياضيين الشباب من الارتجاج في الدماغ.



وشملت الدراسة 356 رياضيًا من ولاية تكساس الأمريكية، في سن 19 عامًا وأصغر سنًا، يعانون من الارتجاج.



وكان 73% من الرياضيين - في زيارتهم الأولى للعيادة - يتمتعون بنوعية جيدة للنوم، و27% يعانون من سوء نوعية النوم، وأولئك الذين ينامون جيدا بعد تعرضهم للارتجاج من المرجح أن يتعافوا في غضون أسبوعين.



وأفاد الباحثون في الدراسة بأن من يعانون من قلة النوم استغرقوا فترة أطول للتعافي، وأحيانًا أكثر من 30 يومًا.. كما أفاد الذين يعانون من قلة النوم بوجود شدة مضاعفة في الأعراض عند زيارتهم الأولى للعيادة، و3 أضعاف شدة الأعراض في متابعتهم لمدة 3 أشهر من أولئك الذين لديهم نوم جيد.



وأكد الباحثون - في جامعة (تاكساس) الأمريكية - أن البنات أكثر عرضة لنوم ضعيف بعد ارتجاجات أكثر من الأولاد.



وقالت الدكتورة جين تشونج، وهي طبيبة متخصصة في الطب الرياضي في مستشفى تكساس سكوتيش رايت للأطفال في دالاس "غالبًا ما يتم التقليل من أهمية جودة النوم الجيدة في الرياضيين الشباب".



وأضافت تشونج "أن النوم ليس مهمًا فقط للرفاه البدني والعقلي والمعرفي فحسب، بل أنه يلعب دورًا محوريًا في انتعاش الدماغ بعد ارتجاج في الرياضة".

