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في دقيقة.. أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم.. فيديو

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 10:06 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، أهم مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الأحد.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

جريدة الأخبار:
مقال إلهام أبو الفتح: "رسالة من منتدى الشباب للعالم.. مصر ستنتصر دائما"
1922 وحدة لإجراء المسح الطبي لفيروس "سي" في 11 محافظة بالمرحلة الثانية

جريدة المصري اليوم:
السيسي للشباب: "آمنوا بالحلم يتحقق.. فالأحلام لا تسقط بالتقادم"

صدى البلد:
قرينة الرئيس: نقطة تلاقِ.. رمزية جميلة لبلد في حجم مصر

جريدة الشروق:
تنسيقية شباب الأحزاب: الدولة تسعى لتفعيل الحوار بين مختلفة التيارات السياسية

جريدة الأهرام:
بلومبرج: مصر من أهم محركات النمو والاقتصاد في العالم

جريدة اليوم السابع:
الأربعاء.. آخر موعد لتحديث بيانات بطاقات التموين وإضافة المواليد

جريدة الجمهورية: التخطيط تخاطب جميع الجهات الحكومية للترشيح لجائزة مصر للتميز

سكاي نيوز عربية:
تحركات مريبة للمخابرات التركية وفصائل أنقرة بسوريا
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