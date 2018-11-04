في دقيقة.. أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم.. فيديو

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، أهم مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الأحد.
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
جريدة الأخبار:
مقال إلهام أبو الفتح: "رسالة من منتدى الشباب للعالم.. مصر ستنتصر دائما"
1922 وحدة لإجراء المسح الطبي لفيروس "سي" في 11 محافظة بالمرحلة الثانية
جريدة المصري اليوم:
السيسي للشباب: "آمنوا بالحلم يتحقق.. فالأحلام لا تسقط بالتقادم"
صدى البلد:
قرينة الرئيس: نقطة تلاقِ.. رمزية جميلة لبلد في حجم مصر
جريدة الشروق:
تنسيقية شباب الأحزاب: الدولة تسعى لتفعيل الحوار بين مختلفة التيارات السياسية
جريدة الأهرام:
بلومبرج: مصر من أهم محركات النمو والاقتصاد في العالم
جريدة اليوم السابع:
الأربعاء.. آخر موعد لتحديث بيانات بطاقات التموين وإضافة المواليد
جريدة الجمهورية: التخطيط تخاطب جميع الجهات الحكومية للترشيح لجائزة مصر للتميز
سكاي نيوز عربية:
تحركات مريبة للمخابرات التركية وفصائل أنقرة بسوريا
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
جريدة الأخبار:
مقال إلهام أبو الفتح: "رسالة من منتدى الشباب للعالم.. مصر ستنتصر دائما"
1922 وحدة لإجراء المسح الطبي لفيروس "سي" في 11 محافظة بالمرحلة الثانية
جريدة المصري اليوم:
السيسي للشباب: "آمنوا بالحلم يتحقق.. فالأحلام لا تسقط بالتقادم"
صدى البلد:
قرينة الرئيس: نقطة تلاقِ.. رمزية جميلة لبلد في حجم مصر
جريدة الشروق:
تنسيقية شباب الأحزاب: الدولة تسعى لتفعيل الحوار بين مختلفة التيارات السياسية
جريدة الأهرام:
بلومبرج: مصر من أهم محركات النمو والاقتصاد في العالم
جريدة اليوم السابع:
الأربعاء.. آخر موعد لتحديث بيانات بطاقات التموين وإضافة المواليد
جريدة الجمهورية: التخطيط تخاطب جميع الجهات الحكومية للترشيح لجائزة مصر للتميز
سكاي نيوز عربية:
تحركات مريبة للمخابرات التركية وفصائل أنقرة بسوريا