محافظ الإسماعيلية يصدر قرار بترقية 6 آلاف و802 معلم

أصدر اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، قرارا بترقية 6 الاف و802 معلم من أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيى التكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة والذين استوفوا البرامج التدريبية التي اعتمدتها الأكاديمية المهنية للمعلمين والحاصلين على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعل ى وفقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007.





جاء ذلك بناءً علي القرار الوزاري رقم 358 بتاريخ 19/9/2018 بشأن اتخاذ إجراءات ترقية أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها على أن يتم منحهم بدل الاعتماد المقرر قانونًا اعتبارًا من أول الشهر التالي لصدور قرار الترقية.



