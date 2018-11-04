الإثيوبي تيسيما يقترب من إدارة نهائي أفريقيا بين الأهلى والترجي

اقترب الإثيوبى باملاك تيسيما من إدارة مباراة إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والترجى المقرر إقامتها الجمعة المقبل باستاد رادس.



وعلم "صدى البلد" أن الإثيوبي تيسيما هو المرشح الأول من قبل الكاف بعد المستويات الجيدة التى قدمها فى الفترة الأخيرة نجاحه فى الظهور بشكل مميز.



وكان الأهلى فاز فى مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.