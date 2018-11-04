براءة موظفي محكمة جنوب القاهرة من تزوير محررات رسمية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ببراءة موظفي محكمة جنوب القاهرة وأخر من تهمة تزوير في محررات رسمية.



صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة شكري وعضوية المستشارين ناصر بربري و اسامه محمد علي وسعيد الرشيد السمادوني وأمانة سر ياسر عبد العاطي و عبد المسيح فل.



كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمون تامر صابر ، أمين حفظ محكمة السيدة زينب و يسري عبد الكريم ، موظف بقلم اتعاب المحاماة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية و سمير احمد ، بدون عمل، بقيام المتهمين الاول والثاني بطريقي الاتفاق ، والمساعدة مع المتهم الثالث ، واخر في تزوير محررات رسمية " ملف الدعوي رقم 271 لسنة 1975 مدني جزئي السيدة زينب ، والحكم الصادر فيها المنسوبة الي محكمة السيدة زينب "، وفي تزوير محرر رسمي " جدول قيد القضايا بقلم حفظ السيدة زينب ".



وأشارت التحقيقات إلى ان المتهمين الاول والثاني قلدا بواسطة غيرهما خاتم إحدى الجهات الحكومية "خاتم محكمة السيدة زينب"، والمستخدم في ختم الأحكام والشهادات.



كما أشارت التحقيقات قيام المتهمين الأول والثاني اشتركوا بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية " المختص بمأمورية شهر عقاري قصر النيل " في ارتكاب في تزوير محرر رسمي " المشهر رقم 2685 لسنة 2016 جنوب القاهرة " لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ، واستعمال المحررات المزورة.