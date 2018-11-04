شيماء أبو خير تكشف تفاصيل النصب التذكاري لإحياء الإنسانية

قالت شيماء أبو خير، مصممة النصب التذكاري لإحياء الإنسانية بشرم الشيخ، إنه قامت بتصميم النصب وتقديمه لمنتدى شباب العالم، معربة عن فرحتها لدهشة القائمين على ترتيب المنتدى وتأييد الفكرة وتبنيها.



وأضافت أبو خير، في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية " دي إم سي "، أن فلسفة تصميم النصب التذكاري لإحياء الانسانية، جاء لتكريم ضحايا الجرائم الإرهابية على مستوى العالم، بالإضافة إلى محاربة الإرهاب والقضاء عليه بكافة الطرق.



وأوضحت أن تصميم النصب التذكاري ضم أعداد ضحايا الإرهاب من كل دول العالم ، مضيفة أن التصميم اشتمل على 5 أنواع مختلفة من الرخام ، ويتواجد به دراجات النصب التذكاري التي تجسد الأعمدة السبعة للشخصية المصرية.



وأشارت إلى مشاركة "72" نحاتا من مختلف دول العالم ، مؤكدة أن النصب التذكاري العام المقبل سيشمل 195 " بإجمالي دول العالم.