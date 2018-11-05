ريجيم المشروبات الحارقة لكسر ثبات الوزن بسرعة لا تتوقعينها

هل تعاني من ثبات الوزن على الرغم من استمرارك على الريجيم وممارسة الرياضة؟ يمكنك اللجوء إلى الريجيم التالي فهو الأسرع لكسر ثبات الوزن وحرق الدهون لاعتماده بشكل أساسي على الأعشاب الحارقة إليك خطة الريجيم لـ7 أيام يقدمها موقع بولد سكاي الهندي.



الإفطار:



قطعة جبن قريش + خبز أسمر محمص



بعد ساعة..



كوب قرفة بالجنزبيل بدون سكر



الغذاء:



250 جراما من البطاطس المسلوقة دون ملح



أو 2 حبات صغيرة من البطاطس المسلوقة + سمكة مشوية



أو صدر دجاج مسلوق + بطاطس مسلوقة + قليل من زيت الزيتون



أو طبق صغير من الأرز + شريحة لحم مشوى



بعد الغداء بساعة..

كوب بذر كتان ومريمارية بدون سكر



العشاء..

كوب زبادى +ملعقة كمون



بعد العشاء بساعة..



كوب من مغلى الكمون