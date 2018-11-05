التعليم تطلق تطبيقًا إلكترونيًا جديدًا لتحسين أداء المعلمين

أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين ، أن التدريبات على نظام التعليم الجديد Education 2.0 مازالت مستمرة لمعلمي رياض الأطفال المستوى الأول ورياض الأطفال المستوى الثاني والصف الأول الابتدائي والموجهين في جميع محافظات الجمهورية ضمن أنشطة مشروع التعلم في الصفوف الاولى والبرنامج العلاجي



واوضح عمر في بيان رسمي له ، ان هذه التدريبات تتزامن مع انطلاق برنامج خاص للتوجيه والإرشاد والزيارات المدرسية يتفق مع أهداف الإدارات والمديريات التعليمية من تقديم توجيه وإرشاد بمفهوم جديد يتوافق مع رؤية التعليم 2.0 .



و أضاف عمر أن الوزارة تحرص على تقديم الدعم المتواصل للتربويين على مدار العام الدراسي ، مشيرا الى انه في هذا الاطار اطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تطبيق جديد للمعلمين (Edu2.0-PLJ ) يهدف الى نمو وتطور مهني إحترافي و مخصص لجميع التربويين ويعزز حب التعلم لدى المعلمين ويعمل على تحسين أدائهم المهني باستخدام أساليب وطرق تدريس عالمية ، ويتيح لهم هذا البرنامج أيضا التواصل مع التربويين الآخرين ويشتمل البرنامج على استمارة تقييم ذاتي مسبق يكشف نقاط القوة لدى المعلمين ويحثهم على العمل بمقتضاها مما يضعهم على طريق التنمية المهنية الذاتية لمهاراتهم ومعارفهم ويمكن للمعلمين تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي : tinyurl.com/egyptPLJ