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اقتصاد

البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 44.501 مليار دولار

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 08:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد يحيى
أعلن البنك المركزي المصري فى بيان له اليوم "الاثنين"، ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي ليبلغ 44.501 مليار دولار في نهاية أكتوبر، في زيادة جديدة عن الشهر الماضي.

وكان الاحتياطي النقدي قد بلغ 44.459 مليار دولار في سبتمبر 2018.

وزادت احتياطيات مصر الأجنبية بشكل مطرد منذ تولي طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي في أكتوبر 2015، ولم تتراجع إلا مرتين فقط في يوليو 2016 وأكتوبر2016.
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