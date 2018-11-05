الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على الطرق السريعة.. فيديو

أفاد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بأنه يسود اليوم طقسا معتدل شمالا حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.



وحذر رئيس هيئة الأرصاد الجوية،في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الاثنين، خلال برنامج "هذا الصباح"، من الشبورة المائية فى الصباح الباكر على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، مشيرًا إلى أن هناك فرصة لسقوط الأمطار متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري.



ونوه بأن السحب المنخفضة والمتوسطة ستظهر على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط أحيانا على سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على خليج السويس.



