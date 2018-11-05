أنغام تستعد لإحياء حفل بالكويت برفقة أصالة

تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائى كبير فى 30 نوفمبر المقبل، داخل صالة التزلج بالكويت.



وستحيى أنغام الحفل برفقة الفنانة السورية أصالة وسيحمل الحفل اسم «ليلة العمر»، والحفل هو الأول الذى يجمع بين النجمتين على مسرح واحد فى الكويت، ومن المقرر أن تقدما مجموعة من الأغانى المشتركة، بما فيها ديو غنائى مشترك يتم الإعداد له حاليًا.



من ناحية أخرى بدأت الفنانة أنغام في مواصلة نشاطها الفني من جديد بعد توقف لأكثر من أسبوعين وذلك بعد وفاة شقيقتها غنوة عقب تعرضها لحادث أليم بسيارتها.



وبدأت أنغام في الترويج لحفلها الجديد والمقرر إقامته في ساقية الصاوي يوم 16 نوفمبر المقبل.