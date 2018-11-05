السيسي: التوك توك سبب زيادة وزن الشباب لعدم ممارستهم رياضة المشي.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التوك توك سبب مشكلة كبيرة جدًا في مصر، حيث إنه ساعد على عدم ممارسة الشباب للرياضة، ما أدى إلى زيادة أوزانهم في سن الـ30، ما اعتبره خطرا كبيرا على صحة الشباب.



وانتقد "السيسي" -خلال كلمته بجلسة "كيف نبني قادة المستقبل"، اليوم "الاثنين"- توافر مواصلات ببعض الجامعات، لأنها منعت الطلاب من ممارسة رياضة السير على الأقدام وارتياد المواصلات لسهولتها.



وتابع: "عايز ولادي يُنظر إليهم بالبنان وليس بالسمنة"، موضحًا أنه يجب أن يتحلى الشباب المصري بالمظهر الجيد.