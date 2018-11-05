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السيسي: إلغاء العلاوة الدورية لموظفي الدولة ..فيديو

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 04:33 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
آيات أحمد
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر في حاجة إلى توفير 250 ألف فصل دراسي بتكلفة تقدر بـ130 مليار جنيه، خاصة وأن الكثافة الطلابية تزيد بمعدل 700 ألف طالب وطالبة كل عام، حتى يصبح هناك 40 طالبًا في كل فصل دراسي.

وأضاف "السيسي"، "التحدي ده تحدي كبير لكن الأكبر منه في تقديري إزاي هتم عملية التشغيل"، في إشارة إلى كيفية توفير المعلمين والحفاظ على الفصول وكفاءتها، مردفًا "أنا بقولكم إنتوا يا مصريين قولولي أعمل إيه، ده في قطاع واحد".

وتابع الرئيس: "التحدي لازم نكمله للنهاية والقضية لازم نحلها بجد، نشوف حل ونعمل الفصول، ونوفر الـ 130 مليار جنيه"، معقبًا: "أقول كلام صعب، خصموا من الوزارات كلها، وأقول الأصعب مش هنطلع علاوة سنوية للموظفين السنة دي في مصر".

وقال "خلوا بالكم من بلادكم البلاد مش بتتبني كده، البلاد بتتبني بالمعاناة وبالأسية".

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