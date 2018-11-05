الرئيس السيسي يشيد بدور الإمارات الداعم لعملية التنمية في مصر

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين مع الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي، وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره للمشاركة الإماراتية في منتدى شباب العالم في نسخته الحالية، معربا عن نقل خالص تحياته للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.



وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الرئيس السيسي اشاد بالدور الداعم والبناء الذي تقوم به دولة الإمارات الشقيقة لعملية التنمية في مصر، مثمنا تطور العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي أصبحت نموذجًا للتنسيق والتشاور في مواجهة التحديات المختلفة، مؤكدًا في هذا الصدد حرص مصر على مواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك مع الإمارات في شتى المجالات.



وأوضح بسام راضي، أن الشيخ حامد بن زايد آل نهيان أعرب من جانبه عن اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، مؤكدًا أن تلك العلاقات تقوم على أسس من التضامن، والعمل من أجل ترسيخ أمن واستقرار المنطقة، ومشيرًا في هذا الإطار إلى ما تمثله مصر كركيزة أساسية لاستقرار وأمن المنطقة العربية، ومؤكدا الحرص علي الاستمرار في دفع وتعزيز آليات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين اللذين تجمعهما روابط مودة وأخوة وثيقة.