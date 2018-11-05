عمر خيرت يتألق في مهرجان الموسيقى العربية .. صور

تألق الموسيقار عمر خيرت، في الليلة الخامسة من فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية السابع والعشرون، المقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، الذي يحمل اسم الفنانة الراحلة "شادية".



اعتلى "خيرت" خشبة المسرح وسط ترحيب وتصفيق حار من الحاضرين، الذين حرصوا على حضور الحفل.



وشهد الحفل نجاحًا كبيرًا وتجاوبًا من الحضور الذين شهدوا الحفل، وتفاعلوا مع أشهر المقطوعات الموسيقية التى قدمها الموسيقار الكبير "عمر خيرت" ومنها "خلى بالك من عقلك، النهر الخالد، ليلة القبض على فاطمة، فيها حاجة حلوة، زي ما هي حبها، ضمير أبلة حكمت"، وغيرها ممن طالب بها الحضور.



يذكر أن المهرجان يقام هذا العام في الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر، ويضم 43 حفل فني على 7 مسارح هي "الكبير، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية، دمنهور، الإسكندرية، طنطا"، بمشاركة 72 فنان وفنانة من 8 دول عربية هي "مصر، السعودية، الكويت، تونس، العراق، لبنان، البحرين، الأردن"، ووقع الإختيار على النجمة الراحلة "شادية" لتكون شخصية هذا العام.



كما يتم إهداء الدورة إلى روح كل من الموسيقار الراحل "ميشيل المصري"، وعازف الكمان "سعد محمد حسن".