تدخل سريع لشفط مياه الأمطار بشوارع العريش.. صور

دفع مجلس مدينة العريش، بمجموعة تدخل سريع لشفط مياه الأمطار من شوارع وميادين مدينة العريش شمال سيناء.



وقال اللواء وليد المعداوي رئيس المدينة، إن المجموعة برئاسة عيد بكير سكرتير المجلس وتتكون من لودر وعربيه قلاب، وعربة شفط مياه وعربيه إنارة ، وتم تدعيم المجموعة بماكينه شفط مياه طبقا للموقف جاهزه للتدخل السريع.



وقامت الأجهزة بتطهير مجرى السيل بالتنسيق مع الري والتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي لتجهيز العمال وعربات الشفط للدفع بها طبقا للموقف تنفيذا لتعليمات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ أثناء مؤتمر استعداد المحافظة لموسم السيول، كما تم التأكيد على تواجد الأغطية والمراتب بالإغاثة والهلال الأحمر، وتحديد مدارس الإيواء طبقا لتطور الموقف وقت حدوث السيول.