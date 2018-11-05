تعليق صادم لـ حسن المستكاوى بعد قرار إيقاف وليد ازارو

علق الناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي، على قرار الاتحاد الإفريقي "الكاف"، بوقف مهاجم النادي الأهلي وليد ازارو، على خلفية ما حدث بلقاء الأهلى والترجي التونسي الجمعة الماضية بمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا ببرج العرب.



وكتب المستكاوي، على صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا: "‏قرار إيقاف ازارو يعني ثبوت قيامه بسلوك مشين وليس كما حاول الادعاء أنه مزق قميصه حزنا علي الهدف، كما أن القرار يتعلق أيضا بسلوكه مع المدافع".



وأضاف: "حزم الكاف يجب أن يطول الجميع لترسيخ الروح الرياضية والأخلاق في ملاعب القارة".



وتلقى اتحاد الكرة المصري، خطابًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يخطره فيه بإيقاف المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراتين وتغريم الفريق 20 ألف دولار؛ بسبب أحداث مباراة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا التي جرت باستاد الجيش المصري ببرج العرب الجمعة الماضي.



كما قررت لجنة الانضباط بالكاف استدعاء الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي لجلسة استماع بسبب تصريحاته التي جرت في المباراة ذاتها.