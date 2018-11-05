أحمد موسى: وزير الداخلية قدم العزاء للبابا تواضروس بعد الثأر لشهداء الوطن

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قام بزيارة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لتقديم واجب العزاء في شهداء الوطن من المصريين الذين تم استهدافهم من جانب التنظيم الإخواني الإرهابي في المنيا.



