أحمد موسى: وزير الداخلية قدم العزاء للبابا تواضروس بعد الثأر لشهداء الوطن

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قام بزيارة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لتقديم واجب العزاء في شهداء الوطن من المصريين الذين تم استهدافهم من جانب التنظيم الإخواني الإرهابي في المنيا.
وأضاف "موسى"، ببرنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، أن وزير الداخلية قام بالثأر بالأمس بعد الحادث الإرهابي في محافظة المنيا بعد قيام رجال الداخلية بالقضاء على 19 إرهابيا فى إحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا واتخاذها مأوى لهم بعيدا عن الرصد الأمني.