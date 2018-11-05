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ديني

وزير الأوقاف يعتمد تعيين 45 خطيبا جديدا بنظام المكافأة

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:08 م
محمد صبري عبد الرحيم
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، تعيين 45 خطيبًا جديدًا بنظام المكافأة، من الناجحين في الاختبار الشفوي لخطباء المكافأة الجدد الراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة، حيث اجتازوا امتحانات التصفية الأولية بالمديريات الإقليمية، والتصفية النهائية بالديوان العام.

وجاءت أسماء الخطباء الجدد من مديريات أوقاف: «الإسماعيلية والجيزة والغربية والفيوم والقاهرة والمنوفية».

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