ياسر عبد الرؤوف: ركلة جزاء الزمالك أمام حرس الحدود غير صحيحة

قال الحكم الدولي السابق، ياسر عبد الرؤوف، إن ركلة جزاء الزمالك أمام حرس الحدود، غير صحيحة.



واشار عبد الرؤوف في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد إلى أن المسافة التي تم تسديد الكرة من خلالها، لا تتعدى الـ5 ياردات، ولا يوجد فيها اي نوع من انواع التعمد من جانب مدافع حرس الحدود".



وأوضح أن مدافع حرس الحدود حاول قبض يده على قدر استطاعته واصطدمت في يده دون أي تعمد، لافتا إلى أن الكرة كانت ستصطدم في صدر لاعب حرس الحدود لو تجاوزت يده ولم تصطدم بها.