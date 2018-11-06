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رياضة

دونجا ينتقد أداء الزمالك مع جروس: لا يوجد جمل فنية

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:53 ص
صدى البلد
محمد سمير
أبدى تامر عبد الحميد دونجا نجم وسط نادي الزمالك السابق، عدم رضاه عن أداء فريق الزمالك خلال الفترة الحالية، تحت قيادة كريستيان جروس.

وقال دونجا في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "جروس مدرب كبير ولكنه يعتمد على مهارات فردية داخل أرضية الملعب فقط لاغير".

وأشار إلى أن الزمالك لا ينفذ أي جملة تكتيكية متفق عليها بين اللاعبين، ويعتمد جروس فقط على قدرات اللاعبين الفردية.

وعبر عن إعجابه بـ"جروس"؛ لاعادته روح الفوز داخل الزمالك فقط، ولكنه لم يقنعني فنيًا حتى الآن ويحتاج لبعض الوقت.
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