أحمد الشناوي: ركلة جزاء الزمالك ضد حرس الحدود غير صحيحة

أكد أحمد الشناوي، الخبير التحكيمي، أن ركلة الجزاء التي احتسبت للزمالك، في مواجهة حرس الحدود، مساء أمس الإثنين، خلال لقائهما ضمن الجولة الـ13 بالدوري المصري، غير صحيحة.



وأضاف "الشناوي" في تحليله للأداء التحكيمي في المباراة، عبر فضائية "أون سبورت"، أن لاعب حرس الحدود، كان في وضع تشريحي صحيح، وأن الكرة اصطدمت بيده عندما كانت على صدره، وبالتالي لم تكن هناك فرصة لإبعادها.



وأبدى الخبير التحكيمي، في ختام حديثه، تعجبه من كثرة اعتراض طارق حامد، لاعب الزمالك، على الحكام، مشيرا إلى أن هذا الأمر غير مقبول من لاعب دولي كبير.



وحصل الزمالك على ركلة جزاء، سجل منها محمود علاء هدف التعادل 1/1، قبل أن يسجل محمود كهربا هدفا قاتلا في الدقيقة 91، منح به فريقه الفوز 1/2.