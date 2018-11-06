مرور الجيزة ينصح باستخدام كوبرى أكتوبر بدلًا من 15 مايو ..فيديو

أفاد المقدم عمر عبد النعيم، رئيس غرفة عمليات إدارة مرور الجيزة، بأنه لا توجد أى إخطارات بوجود شبورة مائية أو تساقط أمطار على الطرق، كما أشار إلى عدم وجود أى إخطارات بمعوقات أو أعطال بمحافظة الجيزة.





وقال عبد النعيم في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، صباح اليوم الثلاثاء، إن هناك حركة متوسطة على بعض المحاور، مشيرًا إلى أن كوبرى 15 مايو يشهد حركة مرورية مرتفعة فى المنطقة المؤدية إلى الزمالك، مفيدًا بأن كوبرى 6 أكتوبر يعتبر البديل الأمثل للسائقين القادمين من مدينة 6 اكتوبر والمتجهين إلى محافظة القاهرة.





وأشار إلى أن كوبرى عباس يشهد تكدس مرورى ونصح باستخدام كوبرى الجامعة بدلًا منه، موضحًا أن هناك بعض الكثافات بمناطق جامعة القاهرة ومحور صفط.



