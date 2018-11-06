42 دولة تختار أبو العينين للفوز بجائزة نوبل المتوسطى.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" الذي تقدمه الإعلامية هند النعسانى عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الثلاثاء، أبرز وأهم أخبار الصحف المحلية والعالمية.
وجاءت عناوين الأخبار المحلية على النحو التالي:
الرئيس السيسى: لجنة قومية لمناقشة تأثير وسائل التواصل الاجتماعى لتعظيم الاستفادة منها وتقليل سلبياتها.
نيفين جامع: قانون جديد للمشروعات الصغيرة يتضمن حلولًا لكل المشاكل.
42 دولة تختار أبو العينين للفوز بجائزة نوبل المتوسطى.
"وزير النقل": حملة قومية لإزالة المطبات العشوائية على طرق مصر.
مصر للطيران: بيت خبرة عالمى لإعادة هيكلة الشركة.
بينما كانت أبرز الأخبار العالمية:
متحف الفيفا يخلد إنجازات الحضرى.
السعودية: ستتم معاقبة كل من يدان بوفاة خاشقجى.
وجاءت عناوين الأخبار المحلية على النحو التالي:
الرئيس السيسى: لجنة قومية لمناقشة تأثير وسائل التواصل الاجتماعى لتعظيم الاستفادة منها وتقليل سلبياتها.
نيفين جامع: قانون جديد للمشروعات الصغيرة يتضمن حلولًا لكل المشاكل.
42 دولة تختار أبو العينين للفوز بجائزة نوبل المتوسطى.
"وزير النقل": حملة قومية لإزالة المطبات العشوائية على طرق مصر.
مصر للطيران: بيت خبرة عالمى لإعادة هيكلة الشركة.
بينما كانت أبرز الأخبار العالمية:
متحف الفيفا يخلد إنجازات الحضرى.
السعودية: ستتم معاقبة كل من يدان بوفاة خاشقجى.