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محافظات

إزالة فورية لأدوار مخالفة أعلى عقارين بحي شرق مدينة أسيوط

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:25 ص
إزالة أدوار مخالفة
إزالة أدوار مخالفة بحي شرق
إيهاب عمر
نجحت رئاسة حي شرق مدينة أسيوط في التصدي لأعمال بناء مخالف أعلى عقارين بأحد الشوارع المتفرعة من شارع المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط بمواصلة الحملات وازالة أعمال البناء للعقارات المخالفة والتي تهدد أمن وسلامة المواطنين والسيطرة عليها في المهد وذلك فى إطار تفعيل القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة على المخالفين.

كان محافظ أسيوط قد كلف رؤساء الأحياء بالقيام بالمتابعة المستمرة والمرور اليومى لرصد أى مخالفات وإزالتها فى المهد والتصدى للبناء بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون، موجهًا بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لأى عقار مخالف.

وقال محمد حلمي رئيس حي شرق مدينة أسيوط إن حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وبمشاركة نواب ومساعدي رئيس الحي ومهندسي الإدارة الهندسية وعمال ومعدات وحدة التدخل السريع والحملة الميكانيكية بالحي نفذت قرارين هدم لأدوار مخالفة بعقارين متجاورين بشارع متياس المتفرع من شارع المحافظة، حرصا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، موضحًا أن الحملة أزالت الأعمدة الخرسانية والحوائط والشدات الخشبية وتم إزالة المخالفة فورا ومصادرة مواد البناء والمعدات المستخدمة والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لما يمثله بناء الأدوار المخالفة من خطورة على سلامة العقار والعقارات المجاورة.

وأكد أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في إزالة أي مخالفة وستتصدي بكل قوة وحزم ضد محاولات البناء المخالف بدون ترخيص تنفيذًا لتوجيهات المحافظ.
إزالة فورية لأدوار مخالفة أعلى عقارين بحي شرق مدينة أسيوط
إزالة فورية لأدوار مخالفة أعلى عقارين بحي شرق مدينة أسيوط
إزالة فورية لأدوار مخالفة أعلى عقارين بحي شرق مدينة أسيوط
إزالة فورية لأدوار مخالفة أعلى عقارين بحي شرق مدينة أسيوط
إزالة فورية لأدوار مخالفة أعلى عقارين بحي شرق مدينة أسيوط
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