السيسي: نعمل على إصلاح التعليم في مصر لخلق شخصية متوازنة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الإعلام المصري لا يقوم بدوره في تعبئة وعي الجمهور بشكل حقيقي حول الأزمات والمشاكل التي تواجه الدولة المصرية، متمنيا أن يقوم الإعلام المصري بنقاش جاد لأنه صوت امين وواعي.



واضاف الرئيس السيسي، خلال جلسة وسائل الإعلام الاجنبية والمصرية بمنتدى شباب العالم، أن إصلاح التعليم في مصر يهدف إلى خلق شخصية مصرية متوازنة، مشددا على انه هناك برامج تنفذ لتحقيق ذلك، كما أنه يجب تصويب الخطاب الديني.



وأشار السيسي إلى أن هناك تحرك للفكر والثقافة كي يكون هناك توازن مع الجانب الأمني مشددا على أن هناك نجاحا كبيرا في تحقيق الاستقرار للدولة، وكذلك إحداث تغيير في تركيبة الوعي الديني للمصريين.



واوضح الرئيس السيسي أن مصر حققت نجاحا كبيرا في مواجهة الإرهاب، مشددا على أن مصر تنفذ بنية ثقافية كبيرة جدا سيراها الجميع في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠.