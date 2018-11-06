ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

السيسي: نعمل على إصلاح التعليم في مصر لخلق شخصية متوازنة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 12:32 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الإعلام المصري لا يقوم بدوره في تعبئة وعي الجمهور بشكل حقيقي حول الأزمات والمشاكل التي تواجه الدولة المصرية، متمنيا أن يقوم الإعلام المصري بنقاش جاد لأنه صوت امين وواعي.

واضاف الرئيس السيسي، خلال جلسة وسائل الإعلام الاجنبية والمصرية بمنتدى شباب العالم، أن إصلاح التعليم في مصر يهدف إلى خلق شخصية مصرية متوازنة، مشددا على انه هناك برامج تنفذ لتحقيق ذلك، كما أنه يجب تصويب الخطاب الديني.

وأشار السيسي إلى أن هناك تحرك للفكر والثقافة كي يكون هناك توازن مع الجانب الأمني مشددا على أن هناك نجاحا كبيرا في تحقيق الاستقرار للدولة، وكذلك إحداث تغيير في تركيبة الوعي الديني للمصريين.

واوضح الرئيس السيسي أن مصر حققت نجاحا كبيرا في مواجهة الإرهاب، مشددا على أن مصر تنفذ بنية ثقافية كبيرة جدا سيراها الجميع في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠.
loading...

ترشيحاتنا

لقطة رائعة من جروس تجاه طارق العشري وجهاز حرس الحدود.. فيديو

من الطفل الباكي لـ بائعة الخضار.. فيسبوك على كل ظالم

الرئيس السيسي يقود ماراثون بالدراجات لشباب العالم بشرم الشيخ .. صور

شاهد.. أول مقهى للبوم في موسكو

إصابة 3 أشخاص في تصادم ترام مصر الجديدة وأتوبيس ومينى باص

شاهد.. الرئيس السيسي يشارك في ماراثون السلام مع الشباب المشارك في منتدى شباب العالم

انفراد.. الكاف يرفض تظلم الترجى ويؤكد غياب كوم والذوادى أمام الأهلي

موعد مباريات الدورى الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

عضو الأزهر للفتوى الإلكترونية يصحح مفهوم قوامة الرجال على النساء.. فيديو

الكويت تغرق.. الهاشتاج الأول عالميا على تويتر بعد فاجعة السيول

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

الحكم الجزائري يكشف حقيقة الرشوة في مباراة الأهلي والترجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترام مصر الجديدة يخرج من الجراج دون سائق ليدهس ميكروباص وأتوبيس نقل عام.. صور

من الطفل الباكي لـ بائعة الخضار.. فيسبوك على كل ظالم

ايفانكا ترامب بإطلالة غير مكلفة تعكس أناقتها .. صور

شاهد.. الرئيس السيسي يشارك في ماراثون السلام مع الشباب المشارك في منتدى شباب العالم

عين الدار أحد أحياء الخارجة القديمة.. المباني على الطراز الإسلامي وتضم حارة الأدارسة ومئذنة مسجد المحيبس

فيديو

تعرف على أول فتاة تعمل بمهنة اللحام تحت الماء.. فيديو
أبو خضرة: مصر تلقت 160 ألف طلب من عدة دول لحضور منتدى شباب العالم.. فيديو
شاهد.. أول مقهى للبوم في موسكو
الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار على الوجه البحرى.. فيديو
عمرو مصطفى: أغنية ختام منتدى شباب العالم يقدمها شاب مصري بلغتين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟