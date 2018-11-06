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حوادث

ضبط خمسة أشخاص لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 12:59 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
مصطفى الرماح - محمد العيسوي
تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة الكيلو 45 طريق مرسى علم – إدفو دائرة القسم، من ضبط سيارة مُحمـل عليها 27 جوال بلاستيك بداخلهم كمية من أحجار الكوارتز التى تحوى خام الذهب وكانت تزن حوالى 2 طن، فضلا عن العثور على 6 أنابيب غاز و2 قاذف لهب.

وتبين أن السيارة رقم "ن س أ 9865" كانت بقيادة المدعو إسماعيل.م.إ ، "سائق" ومقيم بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان، ويرافقه السائق، حذيفة. م.أ، ومصطفى.أ.م، ومحمد.أ.م، يحملون جنسية إحدى الدول، و أحمد.ع.م، مقيم بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان.

وبمواجهة المتهمين أقروا بقيامهم بالتنقيب عن خام الذهب بالمناطق الجبلية بطريقة غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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