ضبط خمسة أشخاص لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة الكيلو 45 طريق مرسى علم – إدفو دائرة القسم، من ضبط سيارة مُحمـل عليها 27 جوال بلاستيك بداخلهم كمية من أحجار الكوارتز التى تحوى خام الذهب وكانت تزن حوالى 2 طن، فضلا عن العثور على 6 أنابيب غاز و2 قاذف لهب.





وتبين أن السيارة رقم "ن س أ 9865" كانت بقيادة المدعو إسماعيل.م.إ ، "سائق" ومقيم بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان، ويرافقه السائق، حذيفة. م.أ، ومصطفى.أ.م، ومحمد.أ.م، يحملون جنسية إحدى الدول، و أحمد.ع.م، مقيم بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان.



