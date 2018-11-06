ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

نهال نبيل تغنى لـ شادية وفيروز ودويتو مع الحجار في الموسيقى العربية

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:55 م
صدى البلد
نورا نبيل
تواصل المطربة نهال نبيل التحضيرات الخاصة لحفلها المنتظر مساء غد الأربعاء والذى يقام ضمن فعاليات الدورة الـــ 27لمهرجان الموسيقي العربية.

وعقدت نهال أكثر من جلسة تحضيرية مع المايسترو عماد الشارونى لوضع البرنامج الفنى الخاص للحفل الذى تشارك فيه الفنان علي الحجار على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وسوف تغنى نهال فى الحفل للفنانة الكبيرة شادية بمناسبة إهداء دورة مهرجان هذا العام إليها وسوف تشدو بأغنية "شباكنا ستايره حرير" وأيضا تغنى "قديش كان في ناس" لسيدة الغناء فيروز، بالإضافة إلى مشاركتها الفنان على الحجار بدويتو لأغنية "زى الهوى".

ومن ناحية أخرى طرحت شركة "مزيكا" للفنانة نهال نبيل مؤخرا كليب "كان واحشني"، من كلمات تامر حسين، وتوزيع خالد نبيل والكليب من إخراجها والأغنية من تلحينها، ويواصل الكليب النجاح بمشاهدات عالية على اليوتيوب.

كما تستعد نهال لطرح ألبومها الجديد "مفاجأة" والذى ستطرحه شركة "مزيكا" خلال أيام ويضم 10 أغنيات متنوعة قام بتوزيعها شقيقها الموزع الفنان خالد نبيل.



loading...

ترشيحاتنا

من الطفل الباكي لـ بائعة الخضار.. فيسبوك على كل ظالم

هتافات مدوية من جماهير الترجى فى استقبال الأهلى بتونس ..فيديو

4 زيوت طبيعية تجعل شعرك يطول بجنون

يوميات سلطان الهندي.. أغلى وأضخم ثور في العالم.. فيديو

السيسي: العلاقات مع الإمارات والسعودية والبحرين جيدة للغاية

طقس سيئ وأمطار غزيرة تضرب كفر الشيخ.. صور

احترس قبل تناولها.. أطعمة تسبب السرطان

اكتساح الديمقراطيين لانتخابات الكونجرس خسارة كبيرة لإسرائيل.. خبير يحذر من تدهور العلاقات بين تل أبيب وواشنطن.. وطهران ستكون سعيدة بعرقلة خطط ترامب

الترجي يصدم جماهيره قبل مواجهة الأهلى فى نهائى أفريقيا

شاهد.. إطلالة نانسي عجرم بفستان سوارية للحمل

محمد إيهاب بطل مصر الأسطوري.. حصد ١١ ميدالية في بطولات العالم لرفع الأثقال

ترام مصر الجديدة يخرج من الجراج دون سائق ليدهس ميكروباص وأتوبيس نقل عام.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترام مصر الجديدة يخرج من الجراج دون سائق ليدهس ميكروباص وأتوبيس نقل عام.. صور

من الطفل الباكي لـ بائعة الخضار.. فيسبوك على كل ظالم

ايفانكا ترامب بإطلالة غير مكلفة تعكس أناقتها .. صور

شاهد.. الرئيس السيسي يشارك في ماراثون السلام مع الشباب المشارك في منتدى شباب العالم

عين الدار أحد أحياء الخارجة القديمة.. المباني على الطراز الإسلامي وتضم حارة الأدارسة ومئذنة مسجد المحيبس

فيديو

تعرف على أول مصري يحقق رقما قياسيا في المشي بطرف صناعي..فيديو
تعرف على أول فتاة تعمل بمهنة اللحام تحت الماء.. فيديو
أبو خضرة: مصر تلقت 160 ألف طلب من عدة دول لحضور منتدى شباب العالم.. فيديو
شاهد.. أول مقهى للبوم في موسكو
الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار على الوجه البحرى.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟