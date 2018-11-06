نهال نبيل تغنى لـ شادية وفيروز ودويتو مع الحجار في الموسيقى العربية

تواصل المطربة نهال نبيل التحضيرات الخاصة لحفلها المنتظر مساء غد الأربعاء والذى يقام ضمن فعاليات الدورة الـــ 27لمهرجان الموسيقي العربية.



وعقدت نهال أكثر من جلسة تحضيرية مع المايسترو عماد الشارونى لوضع البرنامج الفنى الخاص للحفل الذى تشارك فيه الفنان علي الحجار على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



وسوف تغنى نهال فى الحفل للفنانة الكبيرة شادية بمناسبة إهداء دورة مهرجان هذا العام إليها وسوف تشدو بأغنية "شباكنا ستايره حرير" وأيضا تغنى "قديش كان في ناس" لسيدة الغناء فيروز، بالإضافة إلى مشاركتها الفنان على الحجار بدويتو لأغنية "زى الهوى".



ومن ناحية أخرى طرحت شركة "مزيكا" للفنانة نهال نبيل مؤخرا كليب "كان واحشني"، من كلمات تامر حسين، وتوزيع خالد نبيل والكليب من إخراجها والأغنية من تلحينها، ويواصل الكليب النجاح بمشاهدات عالية على اليوتيوب.



كما تستعد نهال لطرح ألبومها الجديد "مفاجأة" والذى ستطرحه شركة "مزيكا" خلال أيام ويضم 10 أغنيات متنوعة قام بتوزيعها شقيقها الموزع الفنان خالد نبيل.







