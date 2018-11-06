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أخبار البلد

البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا فى البحر المتوسط

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 02:27 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد إبراهيم
نفذت القوات البحرية المصرية بالاشتراك مع القوات البحرية الفرنسية، تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط.

وتضمنت الأنشطة التدريبية تنفيذ سيناريو واقعى لمجابهة التحديات التى تواجه الأمن البحرى ومكافحة الإرهاب وحماية هدف حيوى بالبحر كمنصات الغاز والبترول ضد التهديدات غير النمطية، وكذلك التدريب على مجابهة اللنشات السريعة المعادية.

واشتمل التدريب على تنفيذ تشكيلات إبحار وتمارين مواصلات إشارية وصد هجوم جوى والتدريب على حماية سفينة ذات شحنة هامة أثناء عبورها للمناطق الخطرة، وممارسة حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبة بها.

يأتى التدريب فى إطار دعم مجالات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات التدريبية والقتالية مع الدول الشقيقة والصديقة.
البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا فى البحر المتوسط
البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا فى البحر المتوسط
البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا فى البحر المتوسط
البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا فى البحر المتوسط
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