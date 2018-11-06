حبس 6 متهمين بالسطو المسلح وسرقة محطة وقود بقليوب

قررت نيابة قليوب حبس 6 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة الاستيلاء على مبلغ 360 ألف جنيه من خزينة بمحطة وقود تحت تهديد السلاح، حيث قاموا بمساعدة خفير المحطة بالهجوم عليها وتقييد العاملين بها ومنهم الخفير بالحبال وكسر الخزينة والاستيلاء على الأموال.



كما قررت النيابة سرعة ضبط وإحضار متهمين آخرين مشتركين في الواقعة وقررت إرسال الأسلحة المضبوطة للمعمل الجنائي وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.



وأدلى المتهمون الستة باعترافات تفصيلية حول الواقعة، حيث أكدوا أنهم علموا بوجود الأموال في خزينة المحطة من الخفير وأنهم خططوا لارتكاب الواقعة طمعا في المال واقتسامه فيما بينهم.



وأضاف المتهمون أنهم اتفقوا مع الخفير على أن يأتوا ملثمين وحاملين للأسلحة النارية فى الوقت المناسب للسرقة، ثم يقومون بتهديدهم بالقتل وتقييدهم بالحبال ومعهم الخفير وبالفعل توجه المتهمون مستقلين دراجتين ناريتين إلى المحطة وأشهروا الاسلحة النارية في وجه العاملين بها وقيدوهم بالحبال وكسروا الخزينة واستولوا على مبلغ 360 ألف جنيه وفروا هاربين، مشيرين إلى أنهم اتفقوا مع الخفير على أنهم سوف يقومون بتقييده أيضا بالحبال مع العمال حتى يبعدوا الشبهة عنه.



ووجهت النيابة للمتهمين تهم السرقة بالإكراه وترويع الآمنين وحيازة سلاح غير مرخص وحيازة المخدرات والتعدي على ممتلكات الغير والاتلاف العمدي.



وتمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية بالتنسيق مع الأمن العام بوزارة الداخلية من كشف غموض هجوم ملثمين على محطة وقود بقسم قليوب وتهديد العاملين فيها بالأسلحة النارية وكسر الخزينة الخاصة بها وسرقة مبلغ مالي والفرار هاربين وتبين أن وراء الحادث 8 متهمين بينهم خفير ونجله من العاملين بالمحطة وتم ضبط 6 منهم وجار ملاحقة 2 آخرين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



تلقى المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم قليوب بلاغا من مشرف بإحدى محطات الوقود الكائنة بدائرة القسم أنه أثناء تواجده بعمله بالمحطة فوجئ بحضور 4 ملثمين يستقلون دراجتين ناريتين وبحوزتهم أسلحة نارية وقاموا بتكبيل عمال المحطة وحجزهم داخل إحدى غرف المحطة، والاستيلاء على مبلغ مالى قدره 360 ألف جنيه تحت تهديد السلاح ولاذوا بالفرار.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم 6 متهمين وبحوزتهم مبلغ 287،462 جنيه من إجمالى المبلغ المستولى عليه وفرد خرطوش وفرد روسى و11 طلقة مختلفة الأعيرة وخزينة بندقية آلية وبداخلها 11 طلقة و1800 قرص مخدر و3 دراجات نارية اثنتان منها مستخدمتان في ارتكاب الواقعة 250 جم فودو و5 هواتف محمولة .



بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الهاربين حيث اتفقوا على السرقة على أن يتواجد الرابع بالمحطة رفقة العاملين لإبعاد الشبهات، وتوجهوا جميعًا عدا الرابع بالدراجتين الناريتين المضبوطتين حيث توجه الأول والثالث والخامس والسابع للمحطة وبحوزتهم الأسلحة النارية المضبوطة وقاموا بتوثيق العاملين ومن ضمنهم المتهم الرابع وفتح حجرة الخزينة وكسرها والاستيلاء على المبلغ المالى وتقاسموه فيما بينهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتكثف الجهود الأمنية لضبط المتهمين الهاربين وباقى المبلغ المالى.

