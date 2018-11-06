إيران تكشف عن منظومة صواريخ مرصاد الدفاعية الجديدة.. صور

كشفت إيران النقاب عن نظام صاروخي دفاعي محلي ورادار ثلاثي الأبعاد جديد في اليوم الثاني من التدريبات العسكرية الجارية يوم الثلاثاء.



أزاحت إيران الستار، اليوم الثلاثاء، عن منظومة صواريخ جديدة متوسطة المدى، خلال اليوم الثاني من المناورات العسكرية المشتركة للدفاع الجوي الإيراني التي تجري الآن تحت عنوان "الولاية 97".



وذكرت قناة "العالم" الإيرانية، أنالمنظومة الجديدة "مرصاد"، تطلق صاروخا جديدا للدفاع الجوي، يماثل ما يستخدم بمنظومة الدفاع الجوي "محراب" في السفن الحربية.



وأضافت أنه تم إجراء تغييرات على منظومة "مرصاد" من حيث العربة الحاملة وقاعدة الإطلاق. فضلا عن إدخال تقنيات رقمية على الكثير من الأجهزة ذات الصلة، وزيادة مدى التغطية الرادارية.



وقال المتحدث باسم المناورات، محمود موسوي، إن المنظومة من المعدات الجديدة المصنعة على يد خبراء إيران الشباب، والتي تم إنجازها رغم الحظر الشامل على المجال العسكري.



يأتي ذلك بعدما دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ بالأمس الإثنين.