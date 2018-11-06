الجيش والحرس الوطني في الكويت يتدخلان لمواجهة كارثة الأمطار.. صور

أكد الجیش الكویتي جاھزیة وتفعیل قوة الواجب المخصصة لإسناد ودعم الجھات الحكومیة، الیوم الثلاثاء، لمعالجة الآثار التي خلفتھا تغیرات الأحوال الجویة التي مرت بھا البلاد.



وقالت مدیریة التوجيه المعنوي في الجیش الكویتي في بیان صحفي إنه تم رفع حالة الاستعداد للوحدات المكلفة بالواجب في مثل ھذه الظروف وعلى مدار الساعة إضافة إلى فتح قنوات اتصال مباشرة مع جمیع الجهات المعنية في البلاد.



وأضافت المدیریة أن جمیع وحدات القوة العسكریة بالجیش والمكلفة بالواجبات الدفاعیة والحمایة مستمرة بأداء أعمالها دون تغییر.



من جانب آخر، قال وكیل الحرس الوطني الفریق الركن مهندس ھاشم الرفاعي في تصریح صحفي إن الحرس الوطني شارك أجهزة الدولة المعنیة في معالجة آثار الأمطار وتجمعات المیاه في شوارع ومناطق ومحافظات البلاد المختلفة.



وأوضح الرفاعي أن الحرس بدأ منذ فترة بتجهيز وحدة الطوارئ الفنیة تحسبا لحالات الطوارئ الناتجة عن الأمطار، مشیرا إلى التنسیق مع الإدارة العامة للإطفاء بتوجیه فرق من الحرس الوطني للتعامل مع تجمعات المیاه على الدائري الخامس ومنطقة الرقعي إلى جانب إزالة الكثیر من الأشجار التي تعرقل الحركة على الطرقات.



وذكر أن (الحرس) نشر فرق عسكریة أمام المنشآت الحساسة في الدولة للتأكد من سیر العمل وتذلیل أي عقبات، مؤكدا حرص جمیع منتسبي الحرس الوطني الالتزام بالحضور إلى العمل على الرغم من "العطلة" للتعامل مع حالات الطوارئ وتسھیل الحركة أمام المواطنین والمقیمین.



وأضاف أن الحرس الوطني انطلاقا من توجیھات من قیاداته العلیا ومن وثیقة الأھداف الاستراتیجیة 2020" الأمن أولا" یولي أھمیة

كبیرة لتفعیل دوره في إسناد أجهزة الدولة ویسخر جمیع إمكاناته المادیة والبشریة لمساعدة الأجھزة الحكومیة المعنیة بمواجهة الأزمات والكوارث الطبیعیة.



وتسببت الأحوال الجوية السيئة في الكويت بتعطيل الدراسة، اليوم الثلاثاء، وتعطيل العمل بنظام العمل الصباحي للخطوط الجوية الكويتية لفترة مؤقتة.



وقالت الخطوط الكويتية، على تويتر، "تم تعطيل العمل بنظام العمل الصباحي اليوم... واعتباره عطلة رسمية مع استمرار العمل بنظام الورديات كالمعتاد نظرا لسوء الأحوال الجوية".



وتشهد الكويت طقسا غير مستقر ورياحا نشطة مثيرة للغبار مع أمطار رعدية متفرقة، ورياح تتجاوز سرعتها 50 كيلومترا في الساعة.