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الأوقاف تنظم 26 لقاء تثقيفيا عن خطورة الإدمان بمشاركة 3400 إمام

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:33 م
صدى البلد
تنظم وزارة الأوقاف 26 لقاء تثقيفيًّا بخطورة الإدمان والمخدرات بمشاركة 3400 إمام من جميع المديريات الإقليمية، بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، للتوعية بخطورة تعاطي وإدمان المخدرات وطرق مواجهتها بأساليب علمية عصرية. 

ويحاضر في اللقاء أساتذة متخصصون لبيان خطورة تعاطي المواد المخدرة وطرق معالجة قضايا الإدمان.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار مبادرة «وطن بلا إدمان» التي أطلقتها وزارة الأوقاف برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.
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