ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

قبل محادثات صندوق النقد.. باكستان: أزمة ميزان المدفوعات انتهت

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:39 م
رئيس الوزراء الباكستاني
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان
رويترز
قال أسد عمر وزير المالية الباكستاني، اليوم الثلاثاء، إن أزمة ميزان المدفوعات في البلاد قد انتهت، وذلك قبل يوم من وصول فريق صندوق النقد الدولي لمناقشة حزمة مساعدات محتملة.

وكان عمر قد أعلن الشهر الماضي أن باكستان ستسعى للحصول على حزمة تمويل من صندوق النقد، وهي الثالثة عشرة من نوعها منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي.

غير أنه قال اليوم إن تدبير رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لحزمة قيمتها ستة مليارات دولار من السعودية بجانب المساعدة التي تعهدت بها الصين سيغطي النقص المتوقع البالغ 12 مليار دولار في العملة الأجنبية لخدمة ديون باكستان.

وقال الوزير في إيجاز صحفي، دون التطرق لذكر صندوق النقد، إن أزمة ميزان المدفوعات "قد انتهت. أستطيع أن أقول لكم بشكل قاطع أنه لم تعد عندنا أزمة في ميزان المدفوعات".

ولم يتضح ما إذا كان عمر يعني أن باكستان لم تعد بحاجة لطلب أي مساعدة من صندوق النقد، أو ما إن كانت البلاد ستطلب الحصول على تمويل أقل.

ومن المقرر أن يبدأ المسئولون في إسلام أباد محادثات تستمر نحو أسبوعين مع صندوق النقد الدولي غدا الأربعاء.

في الشهر الماضي، أعلنت باكستان أن السعودية قدمت دعما بالعملة الأجنبية قيمته ثلاثة مليارات دولار إلى البنك المركزي الباكستاني وقرضا آخر بقيمة ثلاثة مليارات دولار في صورة مدفوعات نفطية مؤجلة.

وزاد العجز في ميزان المعاملات الجارية الباكستاني 43 بالمئة إلى 18 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في يونيو حزيران، بينما ارتفع العجز في الميزانية إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وزار خان الصين الأسبوع الماضي حيث أجرى مزيدا من المحادثات بخصوص المساعدة الاقتصادية، لكن بكين قالت إن هناك حاجة لمزيد من المباحثات.

وقال عمر اليوم إن محافظ البنك المركزي سيسافر إلى الصين يوم الجمعة لمناقشة تفاصيل ما وصفه بأنه تعهد بتقديم "أموال فورية" لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
loading...

ترشيحاتنا

بث مباشر .. إعلان توصيات منتدى شباب العالم

صدى البلد في مكان الحادث.. صفعة بالقلم تتسبب في مقتل شابين بالمعتمدية.. وأسرة أحدهما: مابناخدش عزا.. والأهالي: زيزو راح فطيس

طلائع الجيش يقسو على الجونة بخماسية زمالكاوية في الدوري الممتاز.. فيديو

اتخذن ناديا صحيا ستارا لنشاطهن.. سقوط بوسي وفتياتها بتهمة الدعارة في العجوزة

الرئيس السيسي: رفضت تشغيل خط مترو أنفاق مصر الجديدة

نداء تونس: التعديل الوزاري الجديد انقلاب على الدستور بمساعدة النهضة

من الطفل الباكي لـ بائعة الخضار.. فيسبوك على كل ظالم

رشا راغب: 3 ملايين شخص تفاعلوا على السوشيال ميديا مع منتدى شباب العالم

السيسي والبشير يصلان جلسة توصيات منتدى شباب العالم.. فيديو

شاهد .. انتصار السيسي تعلق على إدارة أول مذيعة كفيفة لجلسة بمنتدى الشباب

في عيد ميلادها الـ 35.. شاهد إطلالات لافتة لـ مي سليم

رد فعل صادم لجروس على عدم انضمام محمود علاء لقائمة المنتخب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للتغلب على ارتفاع الأسعار.. إليكِ حيل تساعدك على تجديد ملابسك القديمة.. صور

20 صورة تكشف أناقة علا الفارس فى عيد ميلادها

الرئيس السيسي يشيد بالنتائج الإيجابية للجنة الرئاسية المصرية السودانية .. صور

بعد تصنيفه الأكثر إثارة في العالم ..أجمل إطلالات ادريس البا

في عيد ميلادها الـ 35.. شاهد إطلالات لافتة لـ مي سليم

فيديو

صدى البلد يرصد أهم توصيات وإحصائيات منتدى شباب العالم
أحمد موسى: فرنسا دعت لإنشاء جيش أوروبي لمواجهة هذا الخطر .. فيديو
أحمد موسى يشكر تونس على التأمين المتميز لبعثة الأهلي قبل لقاء الترجى.. فيديو
رشا راغب: 3 ملايين شخص تفاعلوا على السوشيال ميديا مع منتدى شباب العالم
شاهد.. لحظة مغادرة الرئيس السيسي جلسة توصيات منتدى شباب العالم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟