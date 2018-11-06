قبل محادثات صندوق النقد.. باكستان: أزمة ميزان المدفوعات انتهت

قال أسد عمر وزير المالية الباكستاني، اليوم الثلاثاء، إن أزمة ميزان المدفوعات في البلاد قد انتهت، وذلك قبل يوم من وصول فريق صندوق النقد الدولي لمناقشة حزمة مساعدات محتملة.



وكان عمر قد أعلن الشهر الماضي أن باكستان ستسعى للحصول على حزمة تمويل من صندوق النقد، وهي الثالثة عشرة من نوعها منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي.



غير أنه قال اليوم إن تدبير رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لحزمة قيمتها ستة مليارات دولار من السعودية بجانب المساعدة التي تعهدت بها الصين سيغطي النقص المتوقع البالغ 12 مليار دولار في العملة الأجنبية لخدمة ديون باكستان.



وقال الوزير في إيجاز صحفي، دون التطرق لذكر صندوق النقد، إن أزمة ميزان المدفوعات "قد انتهت. أستطيع أن أقول لكم بشكل قاطع أنه لم تعد عندنا أزمة في ميزان المدفوعات".



ولم يتضح ما إذا كان عمر يعني أن باكستان لم تعد بحاجة لطلب أي مساعدة من صندوق النقد، أو ما إن كانت البلاد ستطلب الحصول على تمويل أقل.



ومن المقرر أن يبدأ المسئولون في إسلام أباد محادثات تستمر نحو أسبوعين مع صندوق النقد الدولي غدا الأربعاء.



في الشهر الماضي، أعلنت باكستان أن السعودية قدمت دعما بالعملة الأجنبية قيمته ثلاثة مليارات دولار إلى البنك المركزي الباكستاني وقرضا آخر بقيمة ثلاثة مليارات دولار في صورة مدفوعات نفطية مؤجلة.



وزاد العجز في ميزان المعاملات الجارية الباكستاني 43 بالمئة إلى 18 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في يونيو حزيران، بينما ارتفع العجز في الميزانية إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.



وزار خان الصين الأسبوع الماضي حيث أجرى مزيدا من المحادثات بخصوص المساعدة الاقتصادية، لكن بكين قالت إن هناك حاجة لمزيد من المباحثات.



وقال عمر اليوم إن محافظ البنك المركزي سيسافر إلى الصين يوم الجمعة لمناقشة تفاصيل ما وصفه بأنه تعهد بتقديم "أموال فورية" لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.